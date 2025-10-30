'Лукойл' терміново продає міжнародні активи на тлі санкцій: хто став покупцем

Російська нафтова компанія намагається захистити свої закордонні активи від обмежень.

Підсанкційна російська компанія "Лукойл" оголосила, що її міжнародні активи, які належать LUKOIL International GmbH, будуть продані компанії Gunvor, пише Reuters з посиланням на заяву компанії.

"Ключові умови угоди були раніше узгоджені сторонами", — йдеться у заяві нафтового гіганта від 30 жовтня.

У компанії наголосили, що продаж пов’язаний із обмежувальними заходами США, введеними проти "Лукойлу" та його дочірніх структур. Як повідомляли в Вашингтоні, санкції стосуються також компанії "Роснефть" та 34 їхніх закордонних структур, і контрагентам загрожують вторинні обмеження, якщо вони не припинять операції з підсанкційними юрособами.

Відео дня

Що відомо про покупця?

Компанія Gunvor, заснована Торбйорном Торнквістом та Геннадієм Тимченком, раніше була одним із найбільших продавців російської нафти за кордон. Тимченко вважається близьким до диктатора Володимира Путіна, проте після санкцій 2014 року він продав свою частку Торнквісту, щоб уникнути обмежень.

"Лукойл" продає міжнародні активи

Як повідомляв УНІАН, днями російська нафтова компанія "Лукойл", проти якої США ввели нещодавно санкції, почала розгляд пропозицій від потенційних покупців щодо продажу своїх міжнародних активів.

Згідно з інформацією на сайті "Лукойл", компанія має закордонні проєкти в декількох країнах Центральної Азії, Близького Сходу, Африки та Мексиці.

Вас також можуть зацікавити новини: