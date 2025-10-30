За словами Трампа, мита для Китаю будуть знижені.

Президент США Дональд Трамп і голова Китаю Сі Цзіньпін зустрілися у південнокорейському місті Пусані та домовилися щодо низки стратегічних питань. Про це повідомляє The Washington Post.

За словами американського лідера, сторони домовилися знизити загальні мита на китайські товари з 57% до 47%. Тарифи буде знижено в обмін на заходи щодо припинення експорту до США компонентів для виробництва наркотику фентаніл.

Повідомляється також, що сторони досягли угоди у суперечці між Китаєм і США у зв'язку з посиленням Пекіном контролю над експортом рідкоземельних металів.

Трамп оголосив, що Китай буде імпортувати зі США "‎величезні обсяги"‎ соєвих бобів та інші сільськогосподарські продукти. З висловлювань американського лідера неясно, чи буде Китай закуповувати той самий обсяг, що і до введення торговельних бар'єрів.

Що стосується України, то сторони домолилися про спільну роботу з урегулювання війни.

"Ми довго говорили з Сі про Україну. Ми будемо працювати разом, щоб щось зробити. Ми погодилися, що обидві сторони зав'язли в бойових діях, і іноді потрібно дати їм можливість битися, це безумство", – заявив Трамп.

Президент США пожартував, що оцінив би зустріч на 12 балів із 10.

"‎Це була дивовижна зустріч. Він великий лідер"‎, – американський лідер.

Раніше західні експерти дійшли до висновку, що китайці б’ють по інтересах США у всьому світі, особливо в Україні. Як показують нові звіти, китайські компанії приймають масштабну участь у постачанні компонентів для російських дронів, які атакують нашу країну.

Втім, як повідомлялося, США не готові вводити додаткові мит проти Китаю. Раніше американці вже досягли рамкової угоди з Китаєм, щоб уникнути запровадження додаткових 100% мит на китайський імпорт.

