В АП заявили, що Росія пообіцяла повернути українських полонених найближчими днями

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник глави Адміністрації президента України, народний депутат Андрій Сенченко на брифінгу.

Сенченко зазначив, що 31 березня в Севастополі брав участь у консультаціях разом із першим заступником начальника Генштабу Збройних сил України Геннадієм Воробйовим. Російську сторону очолював заступник міністра оборони РФ генерал армії Дмитро Булгаков.

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За словами Сенченка, перед російською стороною було поставлено питання про те, що на території Криму утримуються капітан 2-го рангу В’ячеслав Дем‘яненко і підполковник Калачов. Також уточнюється доля підполковника Збройних сил України Анатолія Кальяна, який «зник 17-го числа в Бахчисарайскому районі». Водночас є інформація про те, що він уже на континентальній частині України.

Як сказав Сенченко, російська сторона запевняє, що її Збройні сили не утримують українських військовослужбовців, але водночас зазначає, що вони «можуть утримуватися іншими підрозділами».

За інформацією заступника глави АП, утримувати українських військовослужбовців може Федеральна служба безпеки РФ.

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Російська сторона «нас запевнила в тому, що найближчими днями це питання на рівні консультацій їх відомств буде вирішено, й буде вирішено позитивно», - сказав Сенченко.