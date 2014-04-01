Карма Межигір'я – халявні гроші

Межигір'я, мабуть, по «фен-шую», чи ще по якихось вченнях – місце, де халявні гроші не переводяться. Такі думки навіяли відвідини у минулі вихідні володінь колишнього президента України Віктора Януковича.

Те, що вхід платний, вже не було новиною, тому морально і матеріально до нововведення ми були готові. У вихідні дні при вході з відвідувачів збирають по 20 гривень з дорослого, діти проходять безоплатно. Однак, який вік трактується як «діти» - охоронці не уточнюють.

Кожна тверезо мисляча людина розуміє, що комплекс треба утримувати, бо тварин і птахів, які там є, необхідно годувати. Необхідно також охороняти територію, хоч, наскільки можна здогадатися по закритих гаражах і всіх будинках, красти залишилося не багато: бо вже пройшлися ті, кому чуже до рук липне. Підтвердженням тому є хоча б інформація про машину з володінь Януковича, яку використовував «Правий сектор», бо Ярошу, бачте, на не броньованому автомобілі їздити було не зручно.

Але те збирання грошей, яке зараз відбувається в «Межигір'ї», також ставить цікаві питання. На вході стоять дужі хлопці, застосування чиїм талантам явно має бути не робота касирами. Один з них віялом тримає в руках грошові банкноти і ледве встигає давати здачу людям, яким хочеться подивитися, як на наші податки розкошував колишній президент. Прозора скринька також забита грошами. Але ніхто ніяких квитків не видає.

Тому і постає питання: хто ці гроші контролює? Звичайно, що ніхто. Самі беремо, самі рахуємо, самі і контролюємо. Однак хотілося б почути звіт про надходження і витрати. Хоча мріяти, звичайно, нікому не заборонено.

На воротах «Межигір'я» розміщено «надихаюче», написане ручкою на папері, оголошення про можливість замовити екскурсію територією. Коштує це задоволення по 200 гривень за особу. Вибачайте, не уточнила чи за такі гроші на руках носитимуть кожного, чи кататимуть на машинах Януковича, котрі не встигли ще звідти вивести ті, хто прийшов серед перших і діяв по принципу «грабуй награбоване»...

Сьогодні вийшло розпорядження в.о. президента України Олександра Турчинова про те, щоб запропонувати Генеральній прокуратурі України провести разом із Міністерством внутрішніх справ України, Службою безпеки України та Фондом державного майна України перевірку додержання вимог закону під час прийняття рішень щодо відчуження майна комплексу відпочинку «Пуща-Водиця» урочища «Межигір'я» (урядова резиденція «Межигір'я»), управління державним пакетом акцій приватного акціонерного товариства «Президент-Готель», а також щодо управління Державним управлінням справами іншими об'єктами державної власності. Та вжити, за результатами перевірки, відповідних заходів реагування. Можливо є шанс, що все це повернеться у власність держави і, як мінімум, стане місцем для прогулянок за гроші, котрі мали б надходити в казну.

Щодо вражень, то заздрощів до цих розкошів не було. Бо тому, в кого немає і одного проценту таких фінансів, ніколи не зрозуміти, для чого людині такі хороми і такі великі території. Все одно ніхто не вічний, і не даремно кажуть, що ким би ти не був і які б багатства не мав, але в кінці всім треба одного – чотири дошки і землі трошки.

Одначе, після огляду всіх тих багатств з'являється чітке переконання – революція була невідворотно потрібною. Незважаючи на всі наші сьогоднішні топтання на місці, в України все-таки є шанс змінитися на краще. Бо, без революції, всенародних президентських виборів 2015 року не було б. Або вони були б сфальшовані, виходячи з реалій падіння рейтингу Януковича. Він так облаштував свої маєтки, скільки награбував територій з лісом, водою, спорудами, тенісними кортами та полями для гольфу, що точно не збирався добровільно піти з тих хоромів з золотими батонами.