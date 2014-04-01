В Харківську область прибули спостерігачі місії ОБСЄ

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, сьогодні, 1 квітня, відбулася робоча зустріч в.о. заступника голови Харківської облдержадміністрації Юрія Георгієвського, заступника голови Харківської обласної ради Людмили Давидової, директора Департаменту економіки та міжнародних відносин Харківської ОДА Віктора Коваленка з Послом, директором Центру запобігання конфліктів ОБСЄ Адамом Кобєрацкі.

Під час зустрічі сторони обговорили особливості соціально-політичної ситуації в Україні і в Харківській області, а також перспективи політичного та економічного співробітництва Харківської області та ОБСЄ.

Під час зустрічі Кобєрацкі повідомив, що до Харкова вже прибуло два представника місії ОБСЄ для проведення моніторингу соціально-політичних подій в регіоні і пошуку виходів з кризи, що склалася.

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«Ми зараз розміщуємо місію спостерігачів за запитом уряду України. Сьогодні вже дві людини приїхало до Харкова, через кілька днів приїдуть інші, щоб спостерігати за розвитком подій в Україні. Ситуація тут складна, потрібно розібратися з обстановкою, треба дізнатися факти, тому ми дуже сподіваємося, що ця місія допоможе всім нашим країнам-учасникам дійсно з’ясувати, що відбувається на території України і в різних регіонах. Всі спостерігачі, яких ми розміщуємо зараз, – це цивільні особи. Головна думка цієї місії – це інтенсивні доповіді про розвиток подій і обстановки. Ми приймали таке рішення для того, щоб допомогти Україні вийти з кризи, стабілізувати ситуацію», - сказав Кобєрацкі.

У свою чергу Георгієвський зазначив, що в регіоні буде працювати офіс для системної роботи спостерігачів ОБСЄ.

«Я думаю, що ми в міру роботи офісу будемо сприяти у формуванні актуальних планів роботи. Ми зацікавлені в тому, щоб ця робота велася, і була ефективною, регулярною, системною. Щоб робота правоохоронних органів була доступна для вивчення, можливо, і робота судової системи. Безумовно, щоб спостерігачі місії мали можливість ознайомитися з мобілізаційною підготовкою в тій частині, яка не суперечить законодавству. Ми зацікавлені в тому, щоб було об'єктивне представлення, в тому числі, і по роботі засобів масової інформації, і по висвітленню ходу виборчого процесу», – сказав Георгієвський.