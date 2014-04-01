У Полтавську область прибули спостерігачі місії ОБСЄ
Сьогодні в Полтавській облдержадміністрації відбулася зустріч голови Полтавської ОДА Віктора Бугайчука та голови Полтавської обласної ради Петра Ворони зі спостерігачами місії Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ).
Як повідомляє прес-секретар губернатора Юлія Билина, делегація прибула на Полтавщину у складі довгострокових спостерігачів: Лестера Маргосяна, Ентоні Робінсона, Флеміна Хансона та Джульет Лідоре.
Під час розмови представники влади Полтавської області запевнили, що прикладуть зусиль, аби виборчий процес на Полтавщині відбувався чесно і прозоро - так як це роблять у європейських країнах.
"Ми прагнемо іти шляхом, що веде до європейського життя. Гарантуємо, що будемо робити все, щоб президентський виборчий процес на Полтавщині забезпечити чесним і прозорим - таким, що відповідає всім нормам виборчого законодавства", - зазначив голова Полтавської ОДА Бугайчук.
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У свою чергу Ворона пообіцяв, що для сприяння роботі спостерігачам залучить максимально органи місцевого самоврядування в усій області.
"Ми бачимо ваші щирі прагнення до співпраці і сподіваємось на результативність", - відзначив Маргосян.
Водночас представники ОБСЄ наголосили, що їхня місія є нейтральною.
"Наша місія нейтральна - це тільки спостереження. Ми тут не для того, щоб допомогти виграти тій чи тій партії", - сказав Маргосян.