У Полтавську область прибули спостерігачі місії ОБСЄ

Як повідомляє прес-секретар губернатора Юлія Билина, делегація прибула на Полтавщину у складі довгострокових спостерігачів: Лестера Маргосяна, Ентоні Робінсона, Флеміна Хансона та Джульет Лідоре.

Під час розмови представники влади Полтавської області запевнили, що прикладуть зусиль, аби виборчий процес на Полтавщині відбувався чесно і прозоро - так як це роблять у європейських країнах.

"Ми прагнемо іти шляхом, що веде до європейського життя. Гарантуємо, що будемо робити все, щоб президентський виборчий процес на Полтавщині забезпечити чесним і прозорим - таким, що відповідає всім нормам виборчого законодавства", - зазначив голова Полтавської ОДА Бугайчук.

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У свою чергу Ворона пообіцяв, що для сприяння роботі спостерігачам залучить максимально органи місцевого самоврядування в усій області.

"Ми бачимо ваші щирі прагнення до співпраці і сподіваємось на результативність", - відзначив Маргосян.

Водночас представники ОБСЄ наголосили, що їхня місія є нейтральною.

"Наша місія нейтральна - це тільки спостереження. Ми тут не для того, щоб допомогти виграти тій чи тій партії", - сказав Маргосян.