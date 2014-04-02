Богомолець, яка збирала допомогу для президентського внеску, виявилася мільйонеркою

За минулий рік Богомолець заробила трохи більше 3 мільйонів гривень.

Дана сума вказана у декларації про доходи Богомолець, поданій до Центральної виборчої комісії в пакеті документів на реєстрацію кандидатом у президенти і оприлюдненої на сайті ЦВК.

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Виходячи з інформації в декларації в 2013 році Ольга Богомолець отримала 318 тисяч гривень зарплати, дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності - 33 тисячі гривень.

Основну суму доходу - більше 2 мільйонів гривень - лікар отримала від здійснення підприємницької і незалежної професійної діяльності. У декларації також зазначено спадок - 108 тисяч гривень, аліменти - 80 тисяч, дивіденди та відсотки - 67 тисяч гривень, авторська винагорода - 45 гривень. Від передачі майна в оренду Богомолець заробила 511 тисяч гривень.

Дохід сім'ї лікаря склав більше 1 мільйона гривень.

У кандидата в президенти задекларовано 5 земельних ділянок: 1736 квадратних метрів, 1300 квадратних метрів, дві ділянки по 1500 квадратних метрів і ще одна у 500 квадратних метрів.

На Богомолець записано два житлових будинки (539,8 квадратних метрів та 33,9 квадратних метрів), сім квартир (110,4 кв. м, 122 кв. м, 21,2 кв. м, 252,9 кв. м, 78,6 кв. м, 95,3 кв. м і 83, 27 кв. м) і гараж (23,8 кв. м).

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У графі "інше нерухоме майно" Богомолець записала ще 7 об'єктів: на 205,3 кв. м, 1210,4 кв. м, 168 кв. м, 36 кв. м, 1950 кв. м, 179,1 кв. м і 47,8 кв. м.

У Богомолець 4 автомобілі: Daewoo Lanos, ВАЗ, Mitsubishi Outlander, Mercedes-Benz ML. На рахунках в українських банках у Богомолець близько 278 тисячі гривень.