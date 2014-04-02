До кінця року в Україні замість губернаторів з'являться префекти

Про це в ексклюзивному інтерв'ю УНІАН у Брюсселі заявив віце-прем'єр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Володимир Гройсман.

"Треба скасувати обласні держадміністрації як органи виконавчої влади на територіях. Ми побудуємо трирівневу систему. Найсильніша - це громада (село-селище-місто), далі - район, а потім - область. Райрада вибирає свій виконком, а облрада - свій. Кожен з цих органів матиме свої повноваження і джерела фінансування, щоб не було жодних конфліктів і суперечок", - сказав Гройсман.

"А обласні держадміністрації будуть перетворені на префектури, які виконуватимуть наглядові і координуючі функції стосовно органів державної влади на територіях. Бо сьогодні облдержадміністрації - це виконавчі структури. Вони все вирішують, все роблять, в них всі гроші, їх призначають губернатори. І минула система довела, що деякі губернатори вели себе як міні-царі на територіях", - додав Гройсман.

За його словами, префектів призначатиме або уряд, або президент, і вони матимуть лише наглядові функції, нечисленні й недорогі штати.

"Префект буде "оком" на території. Він не буде розпоряджатися ресурсами, бюджетом, не буде призначати людей на посади", - додав Гройсман.

За словами Гройсмана, до цієї моделі реформи місцевого самоврядування, яку він назвав наближеною до Польщі, уряд планує перейти до кінця цього року через внесення змін до Конституції України.