Меджліс почав підготовку до референдуму

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на члена створеної Меджлісом організаційної групи з підготовки референдуму Абдураман Егіз.

На його думку, референдум корінного кримськотатарського народу має бути проведений під керівництвом таких структур як ООН чи ОБСЕ, або інших.

Читайте такожЗасідання РБ ООН: Джемілєв звинуватив Росію в цинізмі «Цей референдум має бути легітимним і визнаний в світі», – зазначив представник Меджлісу.

Раніше про ініціативу проведення референдуму кримських татар з визначення статусу Криму заявив лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв. Крім того, голова Меджлісу Рефат Чубаров заявив, що кримські татари можуть провести свій референдум для демонстрації волі народу.

Також кримські татари планують оголосити про початок процедури зі створення національно-територіальної автономії кримськотатарського народу на півострові.