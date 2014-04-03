Вадим Рабінович: Корупція зникне, якщо красти стане невигідно

Про це у ефірі ТБ-програми Геннадія Балашова в YouTube заявив кандидат у президенти Вадим Рабинович.

«Наша країна наскрізь корумпована, корупція на всіх фронтах. Це не означає, що в Україні - найжадібніші чиновники. В інших країнах чиновники не менше наших хочуть заробити «ліві» гроші. Різниця в тому, що в тій же Америці чи в Європі заявити в пристойній компанії - «я не плачу податки» - це моветон. А у нас, навпаки, хизуються тим, що придумують чергові безподаткові схеми», - зазначив кандидат.

За його словами, в Україні необхідно створювати таку систему, при якій буде невигідно і не прийнято красти. І тільки це дозволить мінімізувати рівень корупції.

«Потрібно зробити так, щоб красти стало тяжко, невигідно і, головне, непрестижно. З іншого боку кожен повинен робити все, що приносить країні економічну вигоду», - резюмував Рабінович.