Держдума готує заяву "Про політичні репресії в Україні"

Її проект в четвер увечері був внесений у нижню палату лідерами всіх чотирьох парламентських фракцій та спікером Сергієм Наришкіним і, як очікується, буде включений до порядку денного ранкового пленарного засідання.

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Депутати зазначають, що Держдума вкрай занепокоєна масовими порушеннями прав і свобод громадян в Україні. "Самопроголошена влада, спираючись на екстремістські сили і залучаючи правоохоронні органи, застосовує неправові методи стосовно своїх політичних опонентів, використовуючи репресії та фізичне насильство з метою переслідування громадян за політичними мотивами", - йдеться в проекті документа, передає ИТАР-ТАСС.

На думку парламентаріїв, політичні репресії виключають можливість цивілізованого вирішення політичної кризи в Україні. "З'являється все більше свідоцтв позасудових розправ. Зростає тиск українських націонал-радикалів на російськомовних громадян у всіх регіонах і особливо на південному сході України. Необґрунтоване переслідування лідерів опозиції, арешти політичних діячів за сумнівними підставами є для справді демократичного суспільства неприйнятними", - підкреслюють депутати.

Держдума "засуджує протиправні дії самопроголошеної влади в Україні і категорично заперечує проти вирішення питань політичного життя силовими методами, шляхом переслідування інакомислення, і наполягає на суворому дотриманні загальновизнаних норм і принципів міжнародного права в сфері захисту прав і свобод людини".

Депутати нагадують, що "Україна - багатонаціональна країна і всі її громадяни повинні мати рівні можливості і права, які повинні бути захищені законом".

"Керівники правоохоронних органів, що здійснюють політичні репресії, повинні бути притягнуті до кримінальної відповідальності, а всі незаконно переслідувані лідери народного протесту повинні бути звільнені", - наполягає Держдума.