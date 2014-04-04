Охоронці Януковича тепер охороняють Добкіна - Найєм

Про це у своєму блозі повідомив журналіст Мустафа Найєм.

"Вчора після засідання Печерського суду Михайло Добкін вийшов до преси у супроводі двох охоронців. Журналісти, які регулярно висвітлювали діяльність Віктора Януковича або хоча б кілька разів були на заходах з його участю, без зусиль змогли б упізнати в них колишніх співробітників УДО, які супроводжували президента", - написав він.

Читайте такожДобкіна звільнили з-під домашнього арештуТакож Найєм виклав кілька фото, які ідентифікують одного з охоронців Добкіна як колишнього охоронця Януковича.

"Як це сталося, не дуже зрозуміло. Теоретично Михайло Добкін сам міг їх вибрати. Він як кандидат у президенти має право на охорону УДО, від якої (всупереч ворожості нової влади) він міг і не відмовитися. І за збігом обставин його тепер будуть охороняти ті ж люди, що і Віктора Януковича", - пише Найєм.

На його думку, могло трапитися і так, що колишні охоронці Януковича пішли зі служби, а Михайло Добкін міг найняти їх в якості приватної охорони.

"У будь-якому разі, це символічно. Не буду вдаватися в деталі карми, спадковості й не зовсім позитивного іміджу, який таким чином створює собі можливий майбутній глава держави. Все і так очевидно", - заявив журналіст.