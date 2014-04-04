У Білого вилучили пістолет, який належав працівнику ДАІ – радник Авакова

Як передає кореспондент УНІАН, про це Чалаван сказав на засіданні Тимчасової слідчої комісії парламенту з розслідування обставин загибелі Музичка.

«У Музичка вилучено пістолет системи Макарова. Цей пістолет був добутий в ході нападу, я не говорю, що цей напад був здійснений Музичком, але пістолет був отриманий в ході нападу на працівників ДАІ у Тернопільській області», - сказав він.

Читайте такожВ МВС визнали правомірними дії міліції під час затримання Музичка

Чалаван додав, що при розслідуванні іншої кримінальної справи працівник ДАІ дав свідчення і заявив, що цим нападом керував саме Олександр Музичко.

Також радник міністра повідомив, що ще один пістолет, який також відібрали у працівників ДАІ під час розбійного нападу, знайшли в охоронця Музичка.

“В охоронця Музичка, громадянина Ватави вилучено пістолет, який за вказаних обставин викрадено у працівників ДАІ УМВС у Закарпатській області”, - сказав Чалаван.

Своєю чергою на засіданні ТСК представник “Правого сектору” Олег Однороженко зазначив, що працівники внутрішніх справ зробили все для того, щоб знищити Музичка. Він зазначив, що працівники міліції спеціально обрали день і місце, щоб не затримати, а “ліквідувати Музичка”.

Він також розкритикував посилання Чалавана на запит народного депутата Геннадія Москаля, в якому йдеться про безчинства Музичка. Однороженко наголосив, що депутатський запит не є доказовою базою, він може бути використаний тільки у вигляді свідчень.

“Я можу вам, як свідок, і буду давати ці свідчення, підтвердити, що за тиждень то того, як було вбито Олександра Музичка, ніхто інший як Геннадій Москаль, як мені сказав Олександр Музичко за два дні своєї загибелі, дзвонив йому по телефону й погрожував розправою, точніше убивством”, - заявив Однороженко.

Він вкотре наголосив, що даватиме свідчення у справі про загибель Музичка.

Як повідомляв УНІАН, тіло активіста «Правого сектора» Музичка (Сашка Білого) з вогнепальними пораненнями у серце було виявлене вночі 25 березня біля села Бармаки неподалік Рівного.

Міліція відкрила кримінальне провадження за фактом вбивства Музичка за ст. 115 Кримінального кодексу України.

Того ж дня в МВС заявили, що Музичко, якого раніше було оголошено в розшук, був смертельно поранений під час проведення спецпідрозділом УБОЗ «Сокіл» спецоперації на території Рівненськой області.

Рівненські активісти «Правого сектора» заявили, що Музичка «планомірно убили» працівники спецпідрозділу «Сокіл», і звинуватили в цьому міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

2 квітня у Міністерстві внутрішніх справ України за результатами службового розслідування визнали правомірними дії міліціонерів під час затримання Музичка.

Згідно висновків, Музичко завдав сам собі смертельні поранення, здійснюючи збройний опір працівникам міліції під час його затримання.