Яценюк збирається відвідати Східну Україну

Прем`єр-міністр України Арсеній Яценюк найближчим часом планує відвідати східні регіони країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції в Києві.

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”Я готую поїздку на Схід України. Нам є з чим їхати”, - сказав глава уряду.

Яценюк уточнив, що у східних регіонах має намір обговорити з місцевими жителями питання мови, історії, культури, розширення повноважень органів місцевої влади.