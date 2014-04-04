Яценюк збирається відвідати Східну Україну
14:56, 04 квітня 2014Політика
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Про це він заявив на прес-конференції в Києві.
Яценюк збирається відвідати Східну Україну
Прем`єр-міністр України Арсеній Яценюк найближчим часом планує відвідати східні регіони країни.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції в Києві.
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”Я готую поїздку на Схід України. Нам є з чим їхати”, - сказав глава уряду.
Яценюк уточнив, що у східних регіонах має намір обговорити з місцевими жителями питання мови, історії, культури, розширення повноважень органів місцевої влади.
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