НАТО планує надати Україні політичну та військову підтримку
Західний блок країн НАТО планує надати Україні політичну та військову підтримку та повинен розглянути можливість свого подальшого розширення, незважаючи на можливі протести проти таких дій.
Як передає кореспондент УНІАН з Польщі, про це заявив сьогодні заступник генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу у польському Кракові на конференції Defence Matters.
"Ми повинні підтримувати Україну та інших східних партнерів, таких як Грузія та Молдавія, а також співпрацювати з Євросоюзом. Більше того, ми повинні відкрити двері для нових членів та чітко висловити свою позицію: жодна зовнішня сила не може заблокувати можливого приєднання до Альянсу. (Ніхто) немає права вето", - сказав Вершбоу, слова якого наводить РАР.Читайте такожНАТО не розглядає приєднання України - МЗС Польщі
Він засудив захоплення росіянами українського Криму та сказав, що продовження агресії проти України приведе до того, що Росія з партнера НАТО перетвориться "швидше на противника".
"Я переконаний, що Альянс довгий час не буде визнавати захоплення Криму, більше того ми будемо підтримувати Україну шляхом активізації політичної та військової співпраці", - сказав Вершбоу.
Представник НАТО зазначив, що західні держави після завершення "холодної війни" намагалися активізувати співробітництво з Росією, що, однак, не вдалося.
"Російські лідери є жертвами власної пропаганди, бо швидше шукають змови Заходу, ніж намагаються налагодити взаємокорисну співпрацю", - сказав він.Читайте такожУкраїна не просить членство в НАТО, а вивчає варіанти колективної оборони – Дещиця
Вершбоу зазначив, що, незважаючи на переривання співпраці НАТО з Росією через події в Україні, світу не загрожує нова "холодна війна", котра би "спаралізувала усі форми співробітництва".
Він також додав, що нова інформація в справі розміщення додаткових сил Альянсу на території держав Східної Європи, в тому числі, у Польщі може появитися після засідання міністрів держав-НАТО у червні цього року.
Як повідомляв УНІАН, на початку квітня міністри закордонних справ держав НАТО вирішили призупинити військово-політичне співробітництво з Росією, котра в березні за допомогою військових захопила та пізніше включила у свій склад український півострів Крим.
У березні глава українського уряду сформованого після повалення режиму екс-президента Віктора Януковича Арсеній Яценюк заявляв, що Україна не планує найближчим часом вступати в НАТО.Читайте такожНАТО про анексію Криму: Жодна загроза проти наших союзників не матиме успіху
На цьому тижні про те, що питання вступу України в альянс навіть не обговорюється заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, а глава МЗС найвпливовішої в ЄС Німеччини Франк Вальтер Штайнмаєр також говорив, що не бачить перспектив приєднання України до Альянсу. Раніше у березні про відсутність планів НАТО прийняти Україну у свої ряди говорив Президент США Барак Обама.
Проти розширення НАТО традиційно гостро виступає Російська федерація, котра бачить в цьому загрозу для своєї безпеки.