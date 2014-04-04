НАТО планує надати Україні політичну та військову підтримку

Як передає кореспондент УНІАН з Польщі, про це заявив сьогодні заступник генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу у польському Кракові на конференції Defence Matters.

"Ми повинні підтримувати Україну та інших східних партнерів, таких як Грузія та Молдавія, а також співпрацювати з Євросоюзом. Більше того, ми повинні відкрити двері для нових членів та чітко висловити свою позицію: жодна зовнішня сила не може заблокувати можливого приєднання до Альянсу. (Ніхто) немає права вето", - сказав Вершбоу, слова якого наводить РАР.Читайте такожНАТО не розглядає приєднання України - МЗС Польщі

Він засудив захоплення росіянами українського Криму та сказав, що продовження агресії проти України приведе до того, що Росія з партнера НАТО перетвориться "швидше на противника".

"Я переконаний, що Альянс довгий час не буде визнавати захоплення Криму, більше того ми будемо підтримувати Україну шляхом активізації політичної та військової співпраці", - сказав Вершбоу.

Представник НАТО зазначив, що західні держави після завершення "холодної війни" намагалися активізувати співробітництво з Росією, що, однак, не вдалося.

"Російські лідери є жертвами власної пропаганди, бо швидше шукають змови Заходу, ніж намагаються налагодити взаємокорисну співпрацю", - сказав він.Читайте такожУкраїна не просить членство в НАТО, а вивчає варіанти колективної оборони – Дещиця

Вершбоу зазначив, що, незважаючи на переривання співпраці НАТО з Росією через події в Україні, світу не загрожує нова "холодна війна", котра би "спаралізувала усі форми співробітництва".

Він також додав, що нова інформація в справі розміщення додаткових сил Альянсу на території держав Східної Європи, в тому числі, у Польщі може появитися після засідання міністрів держав-НАТО у червні цього року.

Як повідомляв УНІАН, на початку квітня міністри закордонних справ держав НАТО вирішили призупинити військово-політичне співробітництво з Росією, котра в березні за допомогою військових захопила та пізніше включила у свій склад український півострів Крим.

У березні глава українського уряду сформованого після повалення режиму екс-президента Віктора Януковича Арсеній Яценюк заявляв, що Україна не планує найближчим часом вступати в НАТО.Читайте такожНАТО про анексію Криму: Жодна загроза проти наших союзників не матиме успіху

На цьому тижні про те, що питання вступу України в альянс навіть не обговорюється заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, а глава МЗС найвпливовішої в ЄС Німеччини Франк Вальтер Штайнмаєр також говорив, що не бачить перспектив приєднання України до Альянсу. Раніше у березні про відсутність планів НАТО прийняти Україну у свої ряди говорив Президент США Барак Обама.

Проти розширення НАТО традиційно гостро виступає Російська федерація, котра бачить в цьому загрозу для своєї безпеки.