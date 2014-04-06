На Майдані на ніч встановили "комендантську годину"

Про це заявили в Раді Сотень столичного Майдану, передає ТСН.

"З метою забезпечення безпеки, спокою та права на відпочинок мешканців Майдану Рада Сотень Майдану постановляє: починаючи з 06 квітня 2014 року встановити в межах Майдану у місті Києві "комендантську годину", яка триває щоденно з 01:00 до 05:00", - йдеться у заяві Ради Сотень.Читайте такожПравий сектор ініціює суботник для розбирання барикад

Як повідомляється, упродовж "комендантської години" на території Майдану забороняється створювати шум, який перешкоджає нормальному відпочинку людей; проводити на території Майдану будь-які публічні заходи та масові зібрання, не санкціоновані Штабом Комендатури Майдану та без потреби пересуватися територією Майдану. У Раді Сотень підкреслили, що під час "комендантської години" патрулі Майдану проводитимуть вибіркові перевірки документів.