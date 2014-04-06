В ході захоплення СБУ в Луганську жінці розбили голову, силовика винесли з будівлі на ношах

Сьогодні, 6 квітня, в ході протистоянь на мітингу біля будівліуправління СБУ за попередніми даними постраждало дві людини.

Про це повідомляє кореспондент «Восточного варианта».

Одного з постраждалих - правоохоронця - винесли з будівлі СБУ на ношах. Крім того, постраждав один з мітингувальників - у жінки розбита голова.

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Зазначимо, що на місці події продовжують використовувати вибухові пакети та димові шашки. Вікна на другому поверсі розбиті. Звідти мітингувальників намагалися поливати водою, але це не дало результатів. Багато хто з протестувальників - в масках. Вони налаштовані рішуче і вимагають звільнення Олександра Харитонова.