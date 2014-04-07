У мережі з'явилося відео, як сепаратисти ділять гроші біля СБУ у Луганську

Відео під назвою "У Луганську біля СБУ сепаратисти ділять гроші" з'явилось у акаунті "Група Євромайдан СОС" на YouTube.

Одночасно з отриманням грошей, люди з натовпу скандуть "референдум".

Окрім того, на відео можно почути, як за кадром участники зібрання вигукують: "Зоходьте, потрібні люди... бутерброди... ночуватимемо тут".Читайте такожПровокації сепаратистів на Сході України: захоплення СБУ в Луганську, Донецької та Харківської ОДА

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня радикально налаштовані громадяни провели ряд мітингів у Харкові, Луганську і Донецьку, що супроводжувалися захопленням адміністративних будівель. Зокрема, у Харкові сепаратисти захопили будівлю облдержадміністрації. Кілька сотень прихильників федералізації упродовж 10 хвилин відтіснили до 200 міліціонерів зі щитами, які охороняли вхід до ОДА. Втім, вранці у понеділок, 7 квітня, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про звільнення будівлі обласної державної адміністрації в Харкові.