Економіст вважає деякі обіцянки Добкіна реалістичними

Також Плотніков вважає, що ввести Україну в Топ-20 рейтингу Doing Business можна за два роки.

Про це він заявив у своєму коментарі.

"Програма, яка була презентована, практично бездоганна. Думаю, що кожен кандидат мав би честь йти в президенти саме з такою програмою. Що стосується економічного блоку, то він цілком реалістичний. Він базується на тому, що можна і потрібно робити, і навіть незважаючи на те, що в Україні є проблеми (вони досить хвилюючі у соціальній та інших сферах), але я думаю, що ті пропозиції, які стоять у програмі Добкіна, реалістичні і здійсненні", - зазначив Плотніков.

Відповідаючи на зауваження, що програма надто ідеалізована, експерт зазначив: "Це передвиборча боротьба, на це є поправка".

Читайте такожУкраїна не повинна змінювати свій позаблоковий статус - ДобкінПри цьому Плотніков вважає здійсненним намір за два роки ввести Україну в Топ-20 рейтингу Doing Business:

"Doing Business - це досить шановний рейтинг. Треба реалістично ставитися до нинішніх умов ведення бізнесу - яка дозвільна система і багато іншого. З цієї точки зору я позитивно ставлюся до можливості виконання цих програм. Це реально зробити за два роки".

Економіст назвав кроки, які повинні бути першочергово зроблені для спрощення ведення бізнесу.

"З самого початку - це стабілізація ситуації. Після стабілізації - спрощення підприємницького середовища, спрощення дозвільної системи, розвиток підприємницького клімату. Для того, щоб економіка запрацювала, потрібні механізми самоорганізації", - зазначив Плотніков.

Відповідаючи на питання про те, чому в програмі немає згадки про боротьбу з рейдерством, економіст відповів: "Це зрозуміло, будь-яка країна бореться з рейдерством. Це само собою зрозуміло. Це буде виконуватися, з рейдерством будуть боротися".