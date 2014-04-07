США пропонують прямі переговори Україна-РФ-США-ЄС
21:51, 07 квітня 2014Політика
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Держсекретар США Джон Керрі запропонував у телефонній розмові з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим проведення протягом 10 днів переговорів з участю РФ, України, США та ЄС
У США пропонують прямі переговори / uk.wikipedia.org
Про це заявила журналістам у Вашингтоні в понеділок представник держдепартаменту Джен Псакі, передає РИА Новости.
Читайте такожЯпонія і США будуть разом боротися проти змін існуючих кордонів країн«Вони обговорили проведення протягом наступних 10 днів прямих переговорів між Україною, Росією, США і ЄС, щоб спробувати забезпечити деескалацію напруженості», - заявила Псакі.
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