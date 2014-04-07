США пропонують прямі переговори Україна-РФ-США-ЄС

Про це заявила журналістам у Вашингтоні в понеділок представник держдепартаменту Джен Псакі, передає РИА Новости.

Читайте такожЯпонія і США будуть разом боротися проти змін існуючих кордонів країн«Вони обговорили проведення протягом наступних 10 днів прямих переговорів між Україною, Росією, США і ЄС, щоб спробувати забезпечити деескалацію напруженості», - заявила Псакі.