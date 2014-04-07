У Донецьку в результаті спецоперації звільнено будівлю СБУ

22:20, 07 квітня 2014
Політика
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У Донецьку почалася антитерористична операція, в результаті якої від проросійських сепаратистів звільнено будівлю обласного управління СБУ

ostro.org

Про це повідомив Глава адміністрації президента України Сергій Пашинський, пише Цензор.НЕТ.

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"Спецпідрозділ СБУ тільки що звільнив від проросійських бойовиків будівлю Служби безпеки України в Донецьку - зазначив він. - Згідно з наказом Верховного Головнокомандувача Олександра Турчинова антитерористична операція в східних областях буде продовжена. Деталі операції поки невідомі".

Звільнення будівлі відбулося без жертв.

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