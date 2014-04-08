Президент Польщі прогнозує стабілізацію ситуації в Україні після виборів

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, таку думку Коморовський висловив в ефірі на польського телеканалу TVN24.

"Думаю, що усі знають - одні на це розраховують, інші цього хочуть - що президентські вибори стабілізують країну, українську владу та армію", - сказав він.

За словами Коморовського, у нього також складається враження, що "гаряча фаза" кризи в Україні через Крим вже минула.

Читайте такожКоморовський у Кабміні обговорить план допомоги українцям Глава Польської держави висловив переконання, що в Україні варто очікувати реалізацію позитивного сценарію та вкотре наголосив на необхідності проведення українським урядом серйозних реформ.

"Без глибоких реформ Україна залежатиме від диктату сусіда та буде перед зовнішньою загрозою", - сказав він.

"Сьогодні маємо Україну таку, яку маємо, та повинні її підтримувати, бо ми залежимо від неї. Не від тієї чи іншої влади, а від України, аби в цій країні ставало краще, була прозахідна орієнтація, бо тоді ми перебуваємо у більшій безпеці", - наголосив Коморовський.