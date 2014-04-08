У Луганську сепаратисти замінували будівлю СБУ й утримують близько 60 заручників

Антитерористична група Служби безпеки України, що здійснює заходи зі звільнення захопленого членами радикальної організації адміністративної будівлі Управління СБУ в Луганську, встановила, що зловмисники замінували приміщення.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБ України.

Зазначається, що, погрожуючи зброєю та вибухівкою, сепаратисти насильно утримують близько 60 громадян, не дають людям залишити приміщення і повернутися додому. Тобто вдаються до засобів, які використовують терористи.

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“Такі дії є вкрай небезпечними, оскільки загрожують життю людей як у середині приміщення, так і тим, що перебувають ззовні. Служба безпеки України вимагає від зловмисників звільнити заручників, надати їм можливість вільно залишити будівлю, а також скласти зброю та розмінувати адміністративне приміщення”, - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня в Луганську сепаратисти захопили будівлю УСБУ і зброю, що знаходиться в управлінні. Під час штурму було вибито вхідні двері в будівлі, каменями розбито вікна, сепаратистам вдалося увірватися всередину управління і встановити на козирку будівлі прапор Російської Федерації. Під час штурму УСБУ постраждало 9 осіб. Того ж дня голова Луганської облдержадміністрації Михайло Болотських і начальник Луганського обласного ГУ МВС Володимир Гуславський провели із загарбниками будівлі переговори, після яких було звільнено з-під варти 6 проросійських активістів, затриманих за сепаратизм.

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За фактами захоплення будівлі обласного Управління СБУ в Луганську, а також заволодіння зброєю, яка зберігалася у зазначеній будівлі, почато кримінальні провадження за ч. 1 ст. 294 (масові безпорядки) і ч. 2 ст. 262 (викрадення, привласнення, заволодіння вогнепальною зброєю) Кримінального кодексу України.