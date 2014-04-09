"Правий сектор" терпить Авакова через війська Росії на кордонах України

Про це в ефірі телеканалу " 12 Україна" заявив спікер партії Ігор Криворучко, пише Gazeta.ua.

"Ми б його давним-давно скинули, але нам дорікають тим, що у нас на кордоні зелені чоловічки", - зазначив Криворучко.

За його словами, саме це і стримує націоналістів.

Читайте такожЯрош про вбивство Білого: Авакова могли підставити

"Нам доводиться задовольнитися тим, що ми беремо участь в слідчій комісії (з розслідування вбивства Олександра Музичка - ред.)", - заявив активіст.

Нагадаємо, "Правий сектор" вимагає відставки міністра Авакова через вбивство одного зі своїх лідерів на Заході України Олександра Музичка (Сашка Білого).

Лідер партії Дмитро Ярош раніше заявив, що діятиме виключно в правовому полі, домагаючись відставки Авакова.

Нагадаємо, Музичко помер в результаті вогнепальних поранень у ніч на 25 березня. В "Правом секторі" вважають, що це було замовне вбивство.

Сам Музичко за кілька днів до смерті повідомив, що силовики спробують ліквідувати його фізично.