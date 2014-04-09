Антитерористична операція триває, все вирішиться у найближчі 48 годин - Аваков

Режим антитерористичної операції в Харківській, Донецькій і Луганській областях ще не знято, вирішення ситуації можливе в найближчі 48 годин, і воно передбачає як політичні кроки, так і силову відповідь.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в середу напередодні засідання уряду заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

Читайте такожУ МВС розповіли про затриманих харківських сепаратистів

"По всіх трьох областям режим антитерористичної операції не знято. І будуть застосовані всі необхідні заходи. Але є два варіанти (розвитку подій — УНІАН): політичний — переговори і силовий”, - сказав Аваков.

При цьому, за його словами, вирішення ситуації можливе в найближчі 48 годин.

При цьому Аваков нагадав, що в ніч на середу, 9 квітня, з будівлі Луганського СБУ було звільнено 51 особу. «Хоч чітко сказати, що на 51 особу стало менше – теж не вся правда, тому що декілька осіб зайшли», - сказав Аваков і додав, що звільнені заручники - це не працівники СБУ. «Люди, які вийшли з Луганського СБУ, – це не працівники СБУ. Я розповім як у Харкові було: стоїть група активних товаришів, а поряд - роззяви, журналісти, яким вдома не сидиться, і вони прийшли подивитися. Потім вони вирішили піти додому, але у них вже не вийшло. Тут схожа ситуація», - зазначив міністр.

Читайте такожАваков розповів про нічну спецоперацію у Харкові та пообіцяв чистки в міліції

Разом з тим, він ще раз підкреслив, що вирішення питання лежить сьогодні в політичній площині і в силовій. «Обидва варіанти гідні. Мабуть, буде варіант сприйнятий інший – який знаходиться, як завжди, посередині. Для тих, хто сприймає діалог, - буде політичне рішення, для маргиналів, для яких важливий конфлікт, - вони одержать силову відповідь», - підкреслив міністр.

Як повідомляв УНІАН, у ніч з 8 на 9 квітня сепаратисти в Луганській області захопили будівлю обласного СБУ і погрожували застосуванням сили у разі штурму будівлі. Крім того, ряд ЗМІ повідомив про те, що сепаратисти можуть організувати «коридор» через державний кордон України для проходження колон військової техніки з Росії.