Лідер донецької ПР закликав сепаратистів негайно залишити будівлю ОДА
Народний депутат України, керівник Донецької обласної організації Партії регіонів Микола Левченко від імені облорганізації ПР звернувся до мітингувальників, до їх сімей із закликом негайно залишити захоплену ними будівлю облдержадміністрації.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Донецьку на прес-конференції.
«Я звертаюся до тих, хто зайняв сьогодні будівлю обласної ради (у цій же будівлі розташована облдержадміністрація - УНІАН). Вам необхідно негайно залишити будівлю, щоб відновити роботу легітимного органу влади Донецької обласної ради», - сказав Левченко, підкресливши, що тим самим буде забезпечена робота депутатського корпусу обласної ради. Він зазначив, що із 179 депутатів облради 166 депутатів - це члени Партії регіонів, тому вони мають право вирішити всі питання, які стоять сьогодні перед регіоном.
За словами керівника облорганізації ПР, після звільнення будівлі депутати готові зібратися і буквально упродовж трьох годин провести позачергову сесію, на якій розглянути питання: програму соціально-економічного розвитку області, обрання голови облради і всі насущні політичні питання.
Читайте такожЗ'явилося повне відео переговорів Ахметова із сепаратистами
Левченко наголосив, що на сесію будуть запрошені всі мери міст, і за участі громадськості депутати звернуться з вимогою до центральних органів влади у Києві, щоб обговорити і вирішити і мовне питання, і питання децентралізації влади - вибори губернатора, розширення бюджетних повноважень регіону тощо.
«Ми зможемо вирішити всі питання. Ми чинитимемо тиск на владу в Києві, на який вона заслуговує», - заявив народний депутат, додавши, що при звільненні будівлі облради мирні акції протесту в Донецьку можуть продовжуватися.
Він акцентував, що сьогодні центральні органи влади «не мають жодної можливості не виконувати вимоги людей».
Водночас Левченко наголосив, що виступає за невтручання іноземних держав у внутрішню політику України. Також він заявив, що «в умовах сьогоднішньої кризи федералізація для України небезпечна».
Читайте такожГолова Донецької облради подав у відставку
Представник ПР висловив сподівання, що мітингувальники відгукнуться на його заклики, тому що він вже зустрічався з ними, розмовляв, і знає, що, хоча серед мітингувальників немає єдиного центру ухвалення рішень, але там достатньо нормальних людей, які стали «моральними заручниками» ситуації.
Також Левченко повідомив, що у зв'язку з тим, що у мітингувальників, які захопили будівлю адміністрації, є кілька десятків одиниць зброї, яку вони захопили в СБУ, вони стають небезпечними для жителів міста. Тому керівник облорганізації ПР ще раз закликав їх звільнити будівлю і здати зброю.
Зі свого боку він запевнив, що робитиме все можливе, щоб не допустити штурму силовиками будівлі ОДА, не допустити кровопролиття і щоб будівля була звільнена шляхом мирних переговорів.
Як повідомляв УНІАН, 6 квітня у Донецьку проросійські мітингувальники штурмом захопили будівлю облдержадміністрації, вимагаючи негайного скликання позачергової сесії облради і ухвалення депутатами рішення про проведення в регіоні референдуму про приєднання до Росії.
6 квітня за фактом захоплення ОДА донецька міліція почала розслідування за ч. 1 ст. 294 ККУ (масові заворушення).
7 квітня проросійські мітингувальники, які захопили будівлю облдержадміністрації, оголосили про створення суверенної держави «Донецька республіка» і про проведення до 11 травня референдуму.
Прокуратура Донецької області повідомляє, що не припиняються переговори з мітингувальниками про добровільне звільнення будівлі облдержадміністрації.
Вночі 8 квітня український бізнесмен Рінат Ахметов також приїжджав до захопленої будівлі і вів переговори з мітингувальниками, щоб запобігти штурму будівлі правоохоронцями.