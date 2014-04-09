Лідер донецької ПР закликав сепаратистів негайно залишити будівлю ОДА

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Донецьку на прес-конференції.

«Я звертаюся до тих, хто зайняв сьогодні будівлю обласної ради (у цій же будівлі розташована облдержадміністрація - УНІАН). Вам необхідно негайно залишити будівлю, щоб відновити роботу легітимного органу влади Донецької обласної ради», - сказав Левченко, підкресливши, що тим самим буде забезпечена робота депутатського корпусу обласної ради. Він зазначив, що із 179 депутатів облради 166 депутатів - це члени Партії регіонів, тому вони мають право вирішити всі питання, які стоять сьогодні перед регіоном.

За словами керівника облорганізації ПР, після звільнення будівлі депутати готові зібратися і буквально упродовж трьох годин провести позачергову сесію, на якій розглянути питання: програму соціально-економічного розвитку області, обрання голови облради і всі насущні політичні питання.

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Левченко наголосив, що на сесію будуть запрошені всі мери міст, і за участі громадськості депутати звернуться з вимогою до центральних органів влади у Києві, щоб обговорити і вирішити і мовне питання, і питання децентралізації влади - вибори губернатора, розширення бюджетних повноважень регіону тощо.

«Ми зможемо вирішити всі питання. Ми чинитимемо тиск на владу в Києві, на який вона заслуговує», - заявив народний депутат, додавши, що при звільненні будівлі облради мирні акції протесту в Донецьку можуть продовжуватися.

Він акцентував, що сьогодні центральні органи влади «не мають жодної можливості не виконувати вимоги людей».

Водночас Левченко наголосив, що виступає за невтручання іноземних держав у внутрішню політику України. Також він заявив, що «в умовах сьогоднішньої кризи федералізація для України небезпечна».

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Представник ПР висловив сподівання, що мітингувальники відгукнуться на його заклики, тому що він вже зустрічався з ними, розмовляв, і знає, що, хоча серед мітингувальників немає єдиного центру ухвалення рішень, але там достатньо нормальних людей, які стали «моральними заручниками» ситуації.

Також Левченко повідомив, що у зв'язку з тим, що у мітингувальників, які захопили будівлю адміністрації, є кілька десятків одиниць зброї, яку вони захопили в СБУ, вони стають небезпечними для жителів міста. Тому керівник облорганізації ПР ще раз закликав їх звільнити будівлю і здати зброю.

Зі свого боку він запевнив, що робитиме все можливе, щоб не допустити штурму силовиками будівлі ОДА, не допустити кровопролиття і щоб будівля була звільнена шляхом мирних переговорів.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня у Донецьку проросійські мітингувальники штурмом захопили будівлю облдержадміністрації, вимагаючи негайного скликання позачергової сесії облради і ухвалення депутатами рішення про проведення в регіоні референдуму про приєднання до Росії.

6 квітня за фактом захоплення ОДА донецька міліція почала розслідування за ч. 1 ст. 294 ККУ (масові заворушення).

7 квітня проросійські мітингувальники, які захопили будівлю облдержадміністрації, оголосили про створення суверенної держави «Донецька республіка» і про проведення до 11 травня референдуму.

Прокуратура Донецької області повідомляє, що не припиняються переговори з мітингувальниками про добровільне звільнення будівлі облдержадміністрації.

Вночі 8 квітня український бізнесмен Рінат Ахметов також приїжджав до захопленої будівлі і вів переговори з мітингувальниками, щоб запобігти штурму будівлі правоохоронцями.