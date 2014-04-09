Міліція Луганська не підтверджує, що сепаратисти замінували СБУ та утримують заручників

Луганська міліція не підтверджує інформацію про те, що будівля управління Служби безпеки України в Луганській області замінована і всередині знаходяться заручники.

Про це заявила УНІАН начальник відділу у зв'язках з громадськістю ГУ МВД в Луганській області Тетяна Погукай.

За її словами, серед проросійськи налаштованих активістів, що захопили будівлю СБУ, немає громадян Російської Федерації.

«Особи загарбників встановлюються. Немає інформації про те, щоб там утримували заручників або будівлю було заміновано», - сказала Погукай.

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Як повідомляв УНІАН, 6 квітня в Луганську сепаратисти захопили будівлю УСБУ і зброю, яка знаходиться в управлінні. Увечері 8 квітня в Службі безпеки заявили, що сепаратисти замінували будівлю СБУ в Луганську і утримують близько 60 заручників.

За даними СБУ, станом на 04.00 середи із захопленої будівлі УСБУ вийшли 56 осіб без зброї. Переговорний процес про звільнення будівлі продовжується.

Станом на ранок 9 квітня близько 200 проросійськи налаштованих активістів продовжують акцію протесту перед будівлею управління СБУ, яке продовжують блокувати мітингувальники.