Росія не зможе окупувати схід України так само як Крим - швейцарські ЗМІ

Про це сьогодні пише швейцарське видання Tagesanzeiger, статтю якого цитує ТСН.

Оглядач зауважує, що в східних областях України мешкає дуже велика кількість етнічних росіян. Але попри використання російської мови й етнічне походження, вони залишаються на боці Києва.

"На демонстрації за приєднання Східної України до Росії в Донецьку, Луганську і Харкові вийшли всього кілька сотень людей. Про жодне народне повстання, а тим більше громадянську війну, яку в Москві вже малюють чорними фарбами, не може бути й мови", - пише газета.

Читайте такожРосія перетворила Крим на штаб підтримки сепаратистів - МЗСВидання зауважує, що влада Харківської, Донецької і Луганської областей не підтримала заклики до від'єднання від України, а місцеві мешканці не підтримали сепаратистів, підозрюючи, що вони агенти Кремля.

"Українське керівництво, яке не змогло нічого протипоставити російській анексії Криму, починає проявляти жорсткість. Верховна Рада збільшила термін позбавлення волі за сепаратизм, а спецпідрозділи готуються до антитерористичних операцій", - пише газета.

Оглядач зауважує, що в Києва є всі шанси вистояти перед натиском Кремля. Однак видання радить новій владі України в довгостроковій перспективі більше приділяти увагу інтеграції мешканців східних областей, аби в Москви не було можливості впливати на настрої і грати на питанні російської мови.