Онлайн-трансляція засідання ПАРЄ щодо України
16:59, 09 квітня 2014Політика
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Сесія Парламентської асамблеї Ради Європи сьогодні розглядає українське питання.
Сесія ПАРЄ розглядає українське питання / REUTERS
Комісія ПАРЄ з моніторингу вже підтримала проект резолюції з доповіді Штефана Шеннаха, де пропонується позбавити російську делегацію права голосу до кінця року за анексію Криму. Питання позбавлення повноважень Росії розглянуть завтра, 10 квітня.
Станом на 19:00 онлайн-трансляцію завершено.
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