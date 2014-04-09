Онлайн-трансляція засідання ПАРЄ щодо України

Сесія Парламентської асамблеї Ради Європи сьогодні розглядає українське питання.

Комісія ПАРЄ з моніторингу вже підтримала проект резолюції з доповіді Штефана Шеннаха, де пропонується позбавити російську делегацію права голосу до кінця року за анексію Криму. Питання позбавлення повноважень Росії розглянуть завтра, 10 квітня. Станом на 19:00 онлайн-трансляцію завершено.

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