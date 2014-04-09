ЗМІ: Ярош їздить на броньованій машині мертвого рекетира

До автопарку Януковича машина стосунку немає, йдеться в сюжеті спецвипуску ТСН.

У розпорядженні "Правого Сектору" справді була одна з машин президента-втікача, але її давно вже віддали МВС.

"Я на ньому не їздив жодного разу. Їздили групи нашого швидкого реагування на виклики, коли під маркою "Правого сектору" робились якісь неприємні справи. Практично ми взяли її під охорону. Жодної іншої транспортної одиниці з того автопарку ми не брали", - розповів Ярош.

Читайте такожЯрош зізнався, чому задекларував лише 803 гривні річного доходу ТСН із власних джерел у ДАІ стало відомо, що автомобіль, на якому пересувається Ярош, належить Семену Яхимовичу, 1947-го року народження. За адресою, яка вказана в реєстраційних даних, з'ясувалося, що власника машини не просто немає, а й уже ніколи не буде. Домоврядник багатоповерхівки на Печерську показав копію свідоцтва про смерть Яхимовича. Документ датовано 2007-м роком. Сам Яхимович мав стосунок до банди братів Савлохових, найвідоміших у 1990-ті рекетирів.

Читайте такожЦВК зареєструвала Яроша кандидатом на пост президента України У "Правому Секторі" кажуть, що таких подробиць не знають. Старе броньоване авто, нинішня вартість якого сягає $ 50 тисяч, орендує завгосп організації. У кого і за скільки – керівництву він не повідомив. Кажуть, шукали найперше безпечне авто, яке б не коштувало шалених грошей. Тому й зупинилися на такому варіанті, не надто вдаючись у подробиці.

Юрист Олег Борийчук каже: якщо навіть Ярош говорить правду, він усе одно порушує закон. "Особа, яка знає про смерть фізичної особи довірителя і продовжує користуватися автомобілем на підставі довіреності, виданої померлою особою, користується цим автомобілем неправомірно", - вважає юрист.

ДАІ ж коментувати ситуацію відмовляється.