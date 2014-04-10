Керрі закликав Яценюка мирно вирішити ситуацію на південному сході України

Про це повідомляє Reuters з посиланням на Джен Псакі, офіційного представника Держдепу США.

Керрі, зокрема, закликав Яценюка докласти всі зусилля для мирного вирішення ситуації на південному сході України.

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За словами Псакі, між Керрі і Яценюком також обговорювалася можливість зустрічі за участю США, Росії, України і Євросоюзу. Керрі висловив занепокоєння ескалацією напруженості в Україні.

Зазначається, що глава Держдепу також закликав Яценюка сприяти роботі міжнародних моніторингових місій в Україні.