Керрі закликав Яценюка мирно вирішити ситуацію на південному сході України
02:56, 10 квітня 2014Політика
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Державний секретар США Джон Керрі і прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк обговорили ситуацію на сході України.
Керрі закликав Яценюка мирно вирішити ситуацію на південному сході України
Про це повідомляє Reuters з посиланням на Джен Псакі, офіційного представника Держдепу США.
Керрі, зокрема, закликав Яценюка докласти всі зусилля для мирного вирішення ситуації на південному сході України.
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За словами Псакі, між Керрі і Яценюком також обговорювалася можливість зустрічі за участю США, Росії, України і Євросоюзу. Керрі висловив занепокоєння ескалацією напруженості в Україні.
Зазначається, що глава Держдепу також закликав Яценюка сприяти роботі міжнародних моніторингових місій в Україні.
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