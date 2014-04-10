Активістів Антимайдану, яких затримали під час звільнення ОДА у Харкові, суд затримав на 60 діб

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області.

За відомостями прокуратури, першим чотирьом затриманим також визначено грошову заставу. По трьом з них – у розмірі більше 180 тис. грн, ще по одному – більше 90 тис. грн.

На цей час судові засідання продовжуються. До Київського райсуду Харкова доставляють групи затриманих під час спецоперації по звільненню ОДА. Очікується, що міра запобіжного заходу буде обрана для кожного з 65 затриманих протягом найближчої доби.Читайте такожУ Харкові затримали підозрюваного в захопленні Харківської ОДА

У цей же час перед будівлею суду зібрався пікет на підтримку затриманих. Приблизно 50 людей вимагають звільнити «захисників Харкова». На територію суду нікого не пускають.

У соціальних мережах у групах Антимайдану з’явився заклик до всіх бажаючих приїхати під Київський райсуд Харкова та підтримати затриманих. У той же час, за відомостями кількох місцевих ЗМІ, станція метро «Студентська», неподалік від якої знаходиться суд, закрита на вхід та вихід. Потяги метро на станції не зупиняються взагалі.

Як повідомляв УНІАН, вночі 8 квітня проросійські активісти захопили будівлю Харківської ОДА. Вранці 8 квітня спецпідрозділ Національної гвардії України розблокував приміщення. Під час спецоперації було затримано 65 осіб, у них була вилучена бойова та травматична зброя, а також 6 ящиків із «коктейлями Молотова».Читайте такожУ харківських сепаратистів вилучили 6 ящиків з «коктейлями Молотова» і бойову зброю

Усім затриманим під час розблокування будівлі ОДА вручено письмові підозри у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 294 Кримінального кодексу України (масові заворушення).