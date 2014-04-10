Серед затриманих сепаратистів у Харкові - півтора десятка злодіїв та грабіжників

Про це повідомляє ВЗГ ГУМВС України в Харківській області.

У відомстві наголошують, на сьогоднішній день слідчими встановлені усі особи підозрюваних.

Більшість з них – жителі міста Харкова та області, є також жителі Запоріжжя та Донеччини. Серед затриманих – 14 раніше засуджених осіб за вчинення грабежів, крадіжок та розбоїв.

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В МВС нагадують, що 8 квітня під час операції зі звільнення ХОДА правоохоронці затримали 65 осіб. Того ж дня усім їм було вручено письмові підозри у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 294 (масові заворушення) Кримінального кодексу України. Слідчі ГУМВС України в Харківській області разом з органами прокуратури вийшли з клопотанням до суду про обрання затриманим запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Сьогодні Київський районний суд Харкова продовжить засідання щодо обрання запобіжного заходу для вказаних осіб. Держобвинувачення має намір надати суду додаткові документи і дані, встановлені під час досудового слідства, яке наразі триває.