На Луганщині спростовують, що невідомі на БТРах захопили склад з динамітом

Як повідомили УНІАН у Відділі зв'язків з громадськістю ГУМВС України в Луганській області, інформація про те, що в Ровеньках Луганської області «люди на БТРах захопили склад динаміту однієї з місцевих шахт», не відповідає дійсності.

«Вже 7 років як не існує цього динамітного складу. Проте для перевірки поширюваної інформації сьогодні на місце виїжджав начальник Ровеньківського МВ ГУМВС України в Луганській області полковник міліції Олександр Швидкий, який перетелефонував з місця і повідомив, що навіть слідів на землі від якоїсь техніки в районі розміщення колишнього динамітного складу немає», - заявляють правоохоронці.

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Як повідомляв УНІАН, 6 квітня в Луганську сепаратисти захопили будівлю УСБУ і зброю, яка була в управлінні. Ввечері 8 квітня в Службі безпеки заявили, що сепаратисти замінували будівлю УСБУ в Луганську і утримують близько 60 заручників.

За даними СБУ, станом на 04.00 середи, із захопленої будівлі УСБУ вийшли 56 людей без зброї. Переговорний процес про звільнення будівлі триває.

Разом з тим 9 квітня в Луганській міліції не підтвердили інформацію про те, що будівля Управління СБУ в Луганській області замінована і всередині перебувають заручники. Також, за даними міліції, серед проросійськи налаштованих активістів, які захопили будівлю УСБУ, немає громадян Російської Федерації.

Сьогодні вдень мітингувальники, які захопили і блокують будівлю УСБУ в Луганську, знову почали підготовку до можливого штурму.