Екс-голову СБУ Якименка оголосили в розшук

Його фото та відповідна інформація розміщені на сайті Міністерства внутрішніх справ у розділі "Особи, які переховуються від органів влади".

Вказується, зокрема, дата зникнення екс-голови СБУ - 17 березня 2014 р..

Як повідомляв УНІАН, 3 квітня голова СБУ Валентин Наливайченко заявив, що у Службі безпеки України діяла злочинна група на чолі з екс-керівником відомства Якименком, який 18 лютого й віддав незаконний наказ про початок антитерористичної операції, результатом якої стали масові вбивства українських громадян.

Читайте такожНаливайченко: Справжню біографію нового голови СБУ не знає ніхто у ВРЯк повідомив прес-центр СБУ, також мала місце злочинна змова між Якименком та екс-міністром внутрішніх справ Віталієм Захарченком, один з яких за командою тодішнього президента Віктора Януковича незаконно оголосив антитерористичну операцію, а інший, негайно скориставшись цим, віддав наказ на застосування зброї.

Відповідні документи СБУ надала Генпрокуратурі для неупередженого розслідування справи, зауважив Наливайченко.