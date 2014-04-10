Між материковою Україною і Кримом можуть перестати ходити потяги

Про це сказав президент ВАТ "Російські залізниці" Володимир Якунін в інтерв'ю телеканалу "Росія 24", пишуть Вести.ру.

"Зараз є якісь сигнали про те, що в силу певної неузгодженості графіків руху між Україною і Кримом ці перевезення можуть, принаймні на якийсь час, взагалі припинитися", - заявив він.

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"Тут залізниця готова до того, що пасажир буде підвозитися до портів (в основному, зараз про Анапу йдеться) і далі перевозитиметься морським транспортом. Плюс авіаційний транспорт", - сказав Якунін.

"Там, де немає залізничних ліній і де перекрито рух, природно, залізничники ні пасажирів, ні вантажі перевезти не зможуть", - додав він.