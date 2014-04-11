Прес-служба Царьова заявила, що політик пропав

Про це повідомляє його прес-служба.

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"Олег Царьов вивезений у невідомому напрямку. Зв'язку з ним немає, мобільний телефон не відповідає. Бойовики, які блокували готель, були зачищені активістами Антимайдану, які прийшли з Куликового Поля підтримати Олега Царьова. Ми серйозно стурбовані тим, що з ним немає зв'язку", - сказано в повідомленні.