Прес-служба Царьова заявила, що політик пропав
01:50, 11 квітня 2014Політика
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Народний депутат, кандидат в президенти України Олег Царьов був вивезений у невідомому напрямку з готелю "Променад" в Одесі співробітниками спецназу.
Прес-служба Царьова заявила, що політик пропав / telegraf.com.ua
Про це повідомляє його прес-служба.
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"Олег Царьов вивезений у невідомому напрямку. Зв'язку з ним немає, мобільний телефон не відповідає. Бойовики, які блокували готель, були зачищені активістами Антимайдану, які прийшли з Куликового Поля підтримати Олега Царьова. Ми серйозно стурбовані тим, що з ним немає зв'язку", - сказано в повідомленні.
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