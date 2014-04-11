Хакери прикрасили офіційний сайт Держдуми гаслом "Слава Україні!"

Написали, зокрема, що народ Росії буде на їхньому боці, бо за ними правда. А ще – оригінально охарактеризували політику чинної влади. "Усе, що ви можете робити, – це тероризува­ти свій народ, безпомічни­й та покірний, звиклий до образ. Уся міць імперії, що має назву Російська Федерація,­ цілком базується на алкоголізм­і, страху та боягузтві", - повідомили на офіційній сторінці Держдуми, передає ТСН.

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