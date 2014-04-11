Хакери прикрасили офіційний сайт Держдуми гаслом "Слава Україні!"
08:12, 11 квітня 2014Політика
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На сайті російської Держдуми декілька годин пробула фраза "Слава Україні!". Хакери зламали офіційну сторінку цього органа, і від імені депутата-комуніста Миколи Харитонова звернулися до уряду.
Написали, зокрема, що народ Росії буде на їхньому боці, бо за ними правда. А ще – оригінально охарактеризували політику чинної влади. "Усе, що ви можете робити, – це тероризувати свій народ, безпомічний та покірний, звиклий до образ. Уся міць імперії, що має назву Російська Федерація, цілком базується на алкоголізмі, страху та боягузтві", - повідомили на офіційній сторінці Держдуми, передає ТСН.
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Закінчується звернення гаслом – "Слава Україні!" Воно прикрашало сайт Держдуми кілька годин.
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