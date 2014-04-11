Опубліковані супутникові знімки російських військ біля українських кордонів

За даними Північноатлантичного союзу, знімки зроблені між 22 березня і 2 квітня 2014 року.

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На них зображені близько 40 тисяч російських військовослужбовців, танків, бронемашин, артилерії і літаків в більш, ніж ста пунктах в районі українського кордону.