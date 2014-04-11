Опубліковані супутникові знімки російських військ біля українських кордонів
09:38, 11 квітня 2014Політика
0 0
Верховний штаб НАТО в Європі опублікував супутникові знімки військ Росії біля кордонів з Україною.
За даними Північноатлантичного союзу, знімки зроблені між 22 березня і 2 квітня 2014 року.
Читайте такожРосія заперечує дані НАТО про російські війська біля кордону з Україною
На них зображені близько 40 тисяч російських військовослужбовців, танків, бронемашин, артилерії і літаків в більш, ніж ста пунктах в районі українського кордону.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter