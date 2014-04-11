Булатов розповів про свою поїздку в Домінікану під час кривавих протестів у Києві

Один з лідерів Автомайдану, а нині міністр молоді та спорту Дмитро Булатов пояснив, навіщо поїхав до Домініканської республіки під час масштабних протестів в центрі Києва.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

За словами Булатова, в Домінікані в нього живуть друзі-кайтери, які завжди раді його бачити. Крім того, поїхати на відпочинок і пройти реабілітацію йому наполегливо рекомендував директор клініки «Борис» Михайло Радуцький, "оскільки там відповідний клімат для загоювання ран".

"Квитки в Домінікану були куплені моїм другом, директором Тез-Тур-Україна Сергієм Буртіним. Ні копійки з загальної картки на квитки витрачено не було", - повідомив він.

Читайте такожМіністр Булатов збирається провести Євробаскет-2015 незважаючи на відсутність коштів у бюджеті

"Я хочу нагадати, що в мене був відрізаний шматок вуха, наскрізь пробиті кисті, дуже глибокий поріз на обличчі. Також нагадую, що в'їзд до України тоді був для мене закритий. З Домінікани я планував перелетіти до США, оскільки у мене були запрошення на зустрічі з представниками Держдепартаменту і Фрідомхаус", - додав він.

Булатов зазначив, що криваві події на Майдані просто співпали за часом з його поїздкою на Карибське море.

"Як тільки я отримав достовірну інформацію про те, що я знятий з розшуку, я повернувся до України. Квитки, знов-таки, купив Сергій Буртин", - підкреслив Міністр.