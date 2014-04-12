Росія готова заплатити Україні за визнання анексії Криму
Для отримання фінансової допомоги від Росії Україні необхідно визнати легітимність приєднання Криму до РФ.
Про це заявив міністр фінансів РФ Антон Силуанов за підсумками зустрічі з міністром фінансів Німеччини Вольфгангом Шойбле у Вашингтоні, пише РИА Новости.
"Конституційна реформа, легітимні вибори президента і формування уряду, з яким можна було б домовлятися, легітимізація ситуації навколо Криму і врегулювання питань напруженості в східних територіях України.
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Врегулювання мирним шляхом, без дискримінації російського населення, на підставі законів України, без жертв і кровопролиття. Такого роду чотири позиції ми ставимо в якості умов того, коли Росія зможе запропонувати кроки щодо додаткової фінансової допомоги як в бюджетних, так і в газових питаннях", - сказав Силуанов.
За його словами, аналогічні умови були висловлені й під час зустрічі з главою Мінфіну США Джейкобом Лью.
"Прямого зв'язку немає, але ми не можемо на це не орієнтуватися", - додав міністр.