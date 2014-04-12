Росія готова заплатити Україні за визнання анексії Криму

Про це заявив міністр фінансів РФ Антон Силуанов за підсумками зустрічі з міністром фінансів Німеччини Вольфгангом Шойбле у Вашингтоні, пише РИА Новости.

"Конституційна реформа, легітимні вибори президента і формування уряду, з яким можна було б домовлятися, легітимізація ситуації навколо Криму і врегулювання питань напруженості в східних територіях України.

Читайте такожРосійська версія Google позначила Крим як частину Росії

Врегулювання мирним шляхом, без дискримінації російського населення, на підставі законів України, без жертв і кровопролиття. Такого роду чотири позиції ми ставимо в якості умов того, коли Росія зможе запропонувати кроки щодо додаткової фінансової допомоги як в бюджетних, так і в газових питаннях", - сказав Силуанов.

За його словами, аналогічні умови були висловлені й під час зустрічі з главою Мінфіну США Джейкобом Лью.

"Прямого зв'язку немає, але ми не можемо на це не орієнтуватися", - додав міністр.