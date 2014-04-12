Нардеп пропонує негайно скликати Верховну Раду

Народний депутат України, позафракційний Микола Рудьковський звернувся до голови Верховної Ради України з вимогою негайно зібрати депутатів на позачергове засідання парламенту у зв’язку з подіями на сході України.

«Вважаю, що депутати мають негайно зібратися у Верховній Раді України і прийняти спільне рішення для швидкого реагування та заспокоєння ситуації у Донецькій й інших східних областях України. Ситуація не терпить зволікань! Україну по шматкам, силою, намагаються відібрати за «кримським сценарієм». Це відбувається вже і зараз! Ми не маємо права допустити знищення нашої країни!», - цитує Рудьковського його прес-служба.

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Народні обранці, за його словами, повинні зібратися на позачергове засідання в неділю, 13 квітня о 10-й ранку.