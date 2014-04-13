Рішення засідання РНБО оголосять зранку - активіст
03:57, 13 квітня 2014Політика
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Рішення прийняті на терміновому засіданні Ради нацональної безпеки та оборони оголосять сьогодні зранку.
Автомайдан пікетував РНБО / Facebook Oleksandr Kravtsov
Про це повідомив активіст Автомайдану, учасник пікету засідання РНБО Олександр Кравцов на своїй сторінці у Facebook.
"Рішення РНБО озвучать вже вранці, оскільки, згідно закону, це може зробити тільки Турчинов або Парубій. Так нам повідомив втомлений чиновник РНБО, що вийшов до пікету", - написав Кравцов.
Нагадаємо, вчора ввечері в.о. Президента України Олександр Турчинов скликав термінове засідання РНБО у зв'язку з активізацією російської підривної діяльності на сході України.
За даними українських ЗМІ, на засіданні могло обговорюватися введення надзвичайного стану.
У той же час, прес-служба Турчинова повідомила тільки про те, щона засіданні говорили про "антитерористичні заходи".
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