Заяви РФ про те, що Україна перебуває на межі "громадянської війни", безпідставні – Держдеп США

Заяви російського уряду про те, що Україна перебуває на межі "громадянської війни", безпідставні. Росія на Сході України використовує ту ж тактику, що була використана в Криму для того, щоб розпалити сепаратизм, підірвати суверенітет України і здійснювати контроль над своїм сусідом в порушення зобов'язань в рамках міжнародного права.

Про це йдеться в поширеній заяві Держдепартаменту США.

Як зазначається в заяві, 12 квітня збройні проросійські бойовики захопили урядові будівлі в скоординованій та професійної операції, проведеній в шести містах Східної України. Багато хто з бойовиків були забезпечені бронежилетам, уніформою без розпізнавальних знаків та зброєю російського походження, йдеться в повідомленні.

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На знак того, що 12 квітня операції були заплановані заздалегідь свідчить те, що захоплення відбулися одночасно в декількох місцях у Східній Україні: Донецьк, Слов'янськ, Красний Лиман, Краматорськ, Красноармійськ, Дружківка. Є повідомлення, що додаткові спроби захопити будівлі в інших східних містах України не змогли.

Також Держдеп зазначає, що український уряд звітує про те, що російські розвідники беруть безпосередню участь в організації цих заходів проросійських озброєних груп опору у Східній Україні. Крім того, український уряд затримав громадянина, який сказав, що він був завербований російськими спецслужбами і йому доручено провести підривну діяльність у Східній та Південній Україні, в тому числі - захоплення адміністративних будівель. Всі ці докази підривають претензії російського уряду на те, що Україна перебуває на межі "громадянської війни", наголошують в Держдепі.

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У кожному з цих випадків незалежні засоби масової інформації піддавалися переслідуванням, а проросійські ЗМІ отримували спеціальний доступ і використовувалися для трансляції вимог цих збройних груп. Є також повідомлення, що збройні сили взяли журналістів під варту.

Події 12 квітня переконливо показують, що у східній частині України Росія тепер використовує ту ж тактику, що була використана в Криму для того, щоб розпалити сепаратизм, підірвати суверенітет України, і здійснювати контроль над своїм сусідом в порушення зобов'язань Росії в рамках міжнародного права, наголошується в заяві.

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Законний уряд України в Києві продовжує проявляти стриманість і застосувує силу, коли громадська безпека перебуває під загрозою, а спроби вирішити ситуацію шляхом діалогу зазнали невдачі. Прем'єр-міністр (Арсеній – УНІАН) Яценюк був в регіоні в п'ятницю, 11 квітня, щоб обговорити готовність центрального уряду працювати з регіонами з питань децентралізації - в тому числі в таких питаннях як місцеві вибори, місцеве управління бюджетами, фінансами та освітою, а також закріплення російської мови як офіційної мови напередодні президентських виборів 25 травня.

Як повідомляв УНІАН, Росія не знайшла підтримки у членів Ради Безпеки ООН, яка на своєму екстреному засіданні в ніч на понеділок, 14 квітня, обговорила кризову ситуацію в Україні.

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Засідання було скликане за ініціативою Росії, яка вважає неприйнятним використання сили українськими властями для наведення ладу на сході країни.

На думку Росії, протестувальники на південному сході країни, які виступають за федералізацію України, нікого не тероризують, тоді як влада в Києві збирається використати проти народу армію, заявляє постпред Росії у Раді безпеки ООН Віталій Чуркін.

Точка зору Росії не знайшла підтримки у жодного з інших членів СБ.

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США, Велика Британія, Франція і Австралія виступили з різким засудженням ролі Росії в подіях в Україні. Представники цих країн підкреслили схожість того, що відбувається зараз у східних регіонах, з окупацією Криму російськими військами.

"Міжнародне співтовариство не ошукане кремлівською пропагандою і дезінформацією", - резюмував свій виступ представник Великої Британії Лайалл Грант.

Інші країни - учасниці засідання були менш різкі в оцінках, але повністю підтримали право України на захист своєї цілісності і підтримки порядку.