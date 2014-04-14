Чуркін в ООН: США повинні приборкати українських підопічних, які вийшли з-під контролю

Про це на засіданні Радбезу ООН заявив постпред РФ при ООН Віталій Чуркін, передає Інтерфакс.

"Склалася дуже небезпечна ситуація, подальшу ескалацію якої необхідно запобігти негайно. Міжнародне співтовариство повинно зажадати від ставлеників Майдану, що захопили владу в Києві, негайно припинити і виконати всі свої зобов'язання за угодою від 21 лютого", - заявив він.

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"Західні спонсори майданівців, особливо ті, хто засвідчив згадану угоду, а також Сполучені Штати, які стоять за ними зобов'язані приборкати підопічних, що вийшли з-під контролю, змусити їх відмежуватися від неонацистів і інших екстремістів, припинити застосування збройних сил проти українського народу і негайно розпочати справжній національний діалог з повноправною участю всіх регіонів в інтересах проведення швидкої конституційної реформи", - підкреслив В.чуркін.