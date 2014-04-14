Після ратифікації Римського статуту Україна притягне до відповідальності посадовців РФ за анексію Криму

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу заявив міністр юстиції Павло Петренко.

"Ми вважаємо, що процедура розгляду справ у цьому суді дасть можливість, окрім іншого, поставити питання про притягнення до відповідальності тих посадових осіб Російської Федерації, які давали вказівки в Криму військовим скоювати злочини на території Криму. Тих посадовців Російської Федерації, які давали вказівки фактично обмежувати права наших громадян", - заявив міністр.

Петренко також висловив сподівання, що Верховна Рада у найкоротший термін ратифікує Римський статут.Читайте такожКабмін закликає ВР терміново ратифікувати Римський статут

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України звернувся до Верховної Ради з проханням терміново ратифікувати Римський статут Міжнародного кримінального суду, а до Конституційного суду - з проханням першочергово надати висновок відносно ратифікації Римського статуту.

Довідка УНІАН. 16 березня за військової та політичної підтримки Російської Федерації в Криму відбувся неконституційний і не визнаний світом референдум щодо самовизначення Криму. За даними голови республіканської комісії з проведення референдуму Михайла Малишева, 1 млн 233 тис. осіб, або 96,77% тих, хто взяв участь у голосуванні, висловилися за приєднання Криму до Росії.

18 березня в Кремлі було підписано так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму й Севастополя. Документ підписали президент РФ Володимир Путін і нелегітимний прем'єр-міністр Криму Сергій Аксьонов, голова розпущеного Верховною Радою України парламенту Криму Володимир Константинов, а також «уповноважений представник міста Севастополь» Олексій Чалий.