ЄС може зібратися на саміт наступного тижня для нових санкцій проти РФ
Міністр закордонних справ Франції Лоран Фабіус заявляє, що лідери ЄС можуть зібратися на екстрений саміт наступного тижня для ухвалення нових санкцій проти Росії в разі відсутності ознак деескалації ситуації в Україні.
Як передає власний кореспондент УНІАН з Люксембурга, про це Фабіус заявив після засідання Ради ЄС на рівні глав дипломатій 28-ми країн-членів, які, серед іншого, обговорювали і ситуацію на сході України.
"Прагнучи знайти політичне рішення та деескалацію, ми у четвер (17 квітня - УНІАН) маємо зустріч у Женеві, де Європа буре участь, а також Україна, Росія і США. І там ми дуже хочемо поставити питання гостро. Якщо необхідно, то на наступному тижні може бути скликане засідання глав держав та урядів країн ЄС для ухвалення нових санкцій проти Росії", - сказав Фабіус журналістам.Читайте такожЗустріч Україна-ЄС-США-Росія відбудеться у Женеві 17 квітня
"Мета, з одного боку, - створювати тиск на Росію і бути твердим, але водночас бути відкритим до діалогу", - додав глава французької дипломатії.
"Події, що мають місце на сході та півдні України, дуже жорстокі та організовані і, очевидно, Росія за них несе теж частину відповідальності", - заявив Фабіус.
Як повідомлялося, Верховний представник ЄС з зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон, Державний секретар США Джон Керрі, глави МЗС України Андрій Дещиця та Росії Сергей Лавров обговорять у Женеві 17 квітня шляхи врегулювання української кризи.