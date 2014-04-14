ЄС може зібратися на саміт наступного тижня для нових санкцій проти РФ

Як передає власний кореспондент УНІАН з Люксембурга, про це Фабіус заявив після засідання Ради ЄС на рівні глав дипломатій 28-ми країн-членів, які, серед іншого, обговорювали і ситуацію на сході України.

"Прагнучи знайти політичне рішення та деескалацію, ми у четвер (17 квітня - УНІАН) маємо зустріч у Женеві, де Європа буре участь, а також Україна, Росія і США. І там ми дуже хочемо поставити питання гостро. Якщо необхідно, то на наступному тижні може бути скликане засідання глав держав та урядів країн ЄС для ухвалення нових санкцій проти Росії", - сказав Фабіус журналістам.Читайте такожЗустріч Україна-ЄС-США-Росія відбудеться у Женеві 17 квітня

"Мета, з одного боку, - створювати тиск на Росію і бути твердим, але водночас бути відкритим до діалогу", - додав глава французької дипломатії.

"Події, що мають місце на сході та півдні України, дуже жорстокі та організовані і, очевидно, Росія за них несе теж частину відповідальності", - заявив Фабіус.

Як повідомлялося, Верховний представник ЄС з зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон, Державний секретар США Джон Керрі, глави МЗС України Андрій Дещиця та Росії Сергей Лавров обговорять у Женеві 17 квітня шляхи врегулювання української кризи.