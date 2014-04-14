США можуть вже завтра застосувати нові санкції проти Росії - джерела

Про це повідомляє видання The Daily Beast з посиланням на високопоставлених представників адміністрації Обами.

«Адміністрація Обами намагалася утриматися від нових санкцій щодо Росії, але оскільки російські війська зараз уже і у східній Україні, уряд США рухатиметься швидко, щоб покарати Путіна. Адміністрація Обами рухатиметься швидко, щоб застосувати нові санкції проти Росії, сподіваючись зупинити те, що уряд США в даний час розглядає як вторгнення у «кримському стилі» за участі російських військ без розпізнавальних знаків у ряд міст східної України. Але досі, Америка та її європейські союзники не можуть домовитися про те, як саме вдарити по режиму Володимира Путіна за його останні кроки на території України», - зазначає видання.Читайте такожКеррі: США застосують проти РФ будь-які санкції

«У ці вихідні, проросійські бойовики захопили урядові будівлі в східному українському місті Слов'янськ і оточили місто барикадами, той самий сценарій повторювався в містах по всій області, і це змусило Київ відправити туди щось на кшталт ФБР», - пише The Daily Beast.

«Шок і тривога всередині адміністрації Обами з приводу останніх дій російських військ», - про це сказав виданню в неділю високопоставлений представник адміністрації.

За його словами, раніше в адміністрації Обами планували призупинити до цього четверга рішення щодо будь-яких нових санкцій. Нагадаємо, у четвер, 17 квітня, уряди України, США, ЄС і Росії планують зустрітися в Женеві.

Але, враховуючи нові хвилі насильства, адміністрація Обами наразі переходить до вже готових санкцій у вівторок, однак, за словами чиновника, остаточне рішення поки що не прийнято. «Державний департамент і чиновники міністерства фінансів звернулися до своїх європейських колег в минулі вихідні, щоб переконати їх приєднатися до нового режиму санкцій», - зазначається в матеріалі.Читайте такожСанкції вже коштували Росії 150 мільярдів доларів - Більдт

Видання зазначає, що існують ще деякі внутрішні розбіжності всередині адміністрації Обами з приводу того, чи продовжити санкції щодо російської економіки в цілому або ж вдатися до цільових санкцій проти російських політиків, олігархів і, можливо, деяких установ, з якими ці політики й олігархи пов’язані. Досі США наклали санкції на 31 російського громадянина і один російський банк. Американські офіційні особи вважають, що санкції проти ділових партнерів Путіна мали певний ефект і можуть бути розширені.