У Донецьку під «Російський марш» сепаратисти зняли з ОДА герб України

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні вдень під звуки пісні «Російський марш», яка транслювалася через великі колонки, з фасаду будівлі облдержадміністрації проросійськими мітингувальниками в чорних балаклавах і штатському одязі, при цьому одна людина була у військовій формі, було знято і скинуто на землю герб України. Масивний герб, розміром близько двох метрів було знято за допомогою тросів.

За цим дійством біля захопленої будівлі ОДА спостерігала невелика кількість проросійських мітингувальників, які зустріли падіння державного герба з тріумфом.

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Як повідомляв УНІАН, 6 квітня в Донецьку проросійські мітингувальники штурмом захопили будівлю облдержадміністрації, вимагаючи негайного скликання позачергової сесії облради і ухвалення депутатами рішення про проведення в регіоні референдуму про приєднання до Росії.

6 квітня за фактом захоплення ОДА донецька міліція почала розслідування за ч. 1 ст. 294 ККУ (масові безпорядки).

7 квітня проросійські мітингувальники, які захопили будівлю облдержадміністрації, оголосили про створення суверенної держави «Донецька республіка» і про проведення до 11 травня референдуму.

12-13 квітня, озброєні російські бойовики почали провокувати зіткнення в інших містах на сході України і захоплювати адміністративні будівлі.

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14 квітня виконувач обов'язків президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов затвердив рішення Ради національної безпеки і оборони України "Про невідкладні заходи з подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України".

РНБО вирішила почати широкомасштабну антитерористичну операцію із залученням Збройних сил України.