Україна може бути корисною у ситуації з Ормузькою протокою, - британський міністр

Карнс високо оцінив українські розробки безпілотників.

Україна може відіграти корисну роль у міжнародних зусиллях щодо забезпечення безпеки Ормузької протоки. Про це заявив міністр оборони Великої Британії Ал Карнс під час візиту до Києва в п’ятницю, пише Reuters.

"Україна має одні з найкращих технологій у світі, розроблені зараз, під час війни. Я думаю, що вони можуть виявитися корисними на Близькому Сході, як ми вже бачимо, у боротьбі з безпілотниками "Шахед" - аж до Ормузької протоки", – сказав він.

За словами британського міністра, його візит має на меті запевнити Київ у тому, що війна в Україні залишається головним пріоритетом його країни у сфері оборони й безпеки. Також він зазначив, що Британія може багато чому навчитися з інновацій Києва на полі бою, зокрема в технології безпілотників, використанні даних та штучному інтелекті.

Відео дня

Він назвав українські дрони "революцією у військовій справі" і закликав Україну "діяти швидше", щоб захопити частину світового ринку до того, як це зроблять інші країни, а також сприяти обміну досвідом із союзниками по НАТО.

"Україні потрібно пришвидшити нарощування експортних можливостей. Я все ще вважаю, що найкращі системи знаходяться в Україні, але решта світу наздоганяє", - зазначив британській посадовець.

Як повідомляв раніше УНІАН, Іран не може повністю відкрити Ормузьку протоку для збільшення судноплавства, оскільки сам не знає, де знаходяться всі встановлені ним раніше міни, і не здатний знайти їх та знешкодити. Іран мінував безсистемно, і неясно, чи зафіксовано місце розташування кожної міни, заявили американські чиновники. І навіть якщо місце розташування було зафіксовано, деякі міни були встановлені таким чином, що могли дрейфувати або переміщатися.

Водночас президент США Дональд Трамп анонсував швидке відкриття Ормузької протоки. За його словами, Америці готові допомогти інші країни. Однак американський лідер не назвав жодну державу, яка готова долучитися до відкриття протоки.

